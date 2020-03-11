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İnegöl Belediyespor'da Aykut Lale ile yollar ayrıldı

İnegöl Belediyespor'da A takım antrenörü Aykut Lale ile yollar ayrıldı.

11.03.2020 19:17 | Son Güncelleme: 11.03.2020 19:17
İnegöl Belediyespor'da Aykut Lale ile yollar ayrıldı

İnegöl Belediyespor'da A takım antrenörü Aykut Lale ile yollar ayrıldı.

İnegöl Belediyespor'dan yapılan açıklamada, "AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden İnegöl Belediyespor'umuzda, sezon başı göreve getirilen A Takım Antrenörümüz Sayın Aykut Lale, takımımızın önünü açmak adına takımdan ayılmak istediğini, yönetim kurulumuza iletti. Yapılan karşılıklı istişarelerin ardından Sayın Aykut Lale ile yolların ayrılmasına karar verildi. Sayın Lale'ye kulübümüze vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki yaşamında başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.


Kaynak: DHA

Etiketler : İnegöl Belediyespor, Sigorta, Spor

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