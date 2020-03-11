İnegöl Belediyespor'da Aykut Lale ile yollar ayrıldı
İnegöl Belediyespor'da A takım antrenörü Aykut Lale ile yollar ayrıldı.
11.03.2020 19:17 | Son Güncelleme: 11.03.2020 19:17
İnegöl Belediyespor'da A takım antrenörü Aykut Lale ile yollar ayrıldı.
İnegöl Belediyespor'dan yapılan açıklamada, "AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden İnegöl Belediyespor'umuzda, sezon başı göreve getirilen A Takım Antrenörümüz Sayın Aykut Lale, takımımızın önünü açmak adına takımdan ayılmak istediğini, yönetim kurulumuza iletti. Yapılan karşılıklı istişarelerin ardından Sayın Aykut Lale ile yolların ayrılmasına karar verildi. Sayın Lale'ye kulübümüze vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki yaşamında başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.
Kaynak: DHA
Etiketler : İnegöl Belediyespor, Sigorta, Spor
Yorumlar
Manşet
Haberler
Spor
Son dakika: İtalya'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 827'ye yükseldi
Spor
Hollandalılar, Canan Karatay'ın koronavirüs tavsiyesini uyguladı
Spor
Umre'den dönen vatandaş, Sakarya'da koronavirüs şüphesiyle tedavi altına alındı
Spor
Son Dakika: Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüsü küresel salgın ilan etti
Spor
Son dakika: Bulgaristan'da bir Türk vatandaşı koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı
Spor
Pakistan'da resmi törene hazırlanan savaş uçağının düştüğü anlar kameraya yansıdı
Spor
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Şenol Güneş'i veto etti