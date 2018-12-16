İnegöl Belediyespor - Fenerbahçe: 1-3

Voleybol Efeler Ligi'nde İnegöl Belediyespor
, ilk devrenin son maçında evinde Fenerbahçe
'ye 3-1 mağlup oldu.
SALON: İnegöl
HAKEMLER: Ozan Çağı Sarıkaya
, Ali Bağde
İNEGÖL BELEDİYESPOR: Cansın Hacıbekiroğlu, Cepeda, Cacic, Cüneyt Dağcı, Hüseyin Koç
, Marshall
, (Burak Hazırol, Berkay
Bayraktar, Berkan Bozan, Kemal Kıvanç Elgaz, Cansın Çınar
, Efe Er)
FENERBAHÇE: Halil İbrahim Kurt
, Oğulcan Yatkın, Kevın ,Emre Batur
, Wouter, Konstanti (Caner Dengin, Ulaş Kıyak, İzzet Ünver, Oğuzhan Karasu
)
SETLER: 25-18,26-28,21-25,18-25
SÜRE: 130 dakika (28,39,35,28)
- İnegöl
İnegöl,İnegöl Belediyespor,Fenerbahçe
16 Aralık 2018 Pazar 19:05