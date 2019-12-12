Haberler » Güncel » İnegöl Belediyespor Fenerbahçe'yi ağırlıyor - Haber

İnegöl Belediyespor Fenerbahçe'yi ağırlıyor

İnegöl Belediye Başkanı ve Belediyespor Başkanı Alper Taban, Axa Sigorta Efeler Liginde devam eden mücadelede, Pazar günü İnegöl Belediyespor-Fenerbahçe arasında oynanacak olan voleybol maçına tüm ilçe halkını davet etti.

12.12.2019 16:13 | Son Güncelleme: 12.12.2019 16:13İnegöl Belediyespor Fenerbahçe'yi ağırlıyor

Belediyesi sporun her alanına destek vermeye devam ediyor. maçları da bu anlamda oldukça heyecanlı geçiyor. Bu kapsamda İnegöl Belediyespor bu hafta sonu oynanacak maça ev sahipliği yapacak. 15 Aralık Pazar günü saat 16.00'da İlçe Salonu'nunda oynanacak maçta İnegöl Belediyespor ve karşı karşıya gelecek.

TARAFTAR DESTEĞİNE İHTİYACIMIZ VAR

Maçlarda seyirci desteğinin önemine vurgu yapan Belediye Başkanı Alper Taban; "Takımımız bu hafta Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Bu anlamda taraftar desteğini yanımızda hissetmek istiyoruz. Voleybol maçlarında kıyasıya süren bir rekabet seyrediyoruz. Heyecanımızı ve sporun birleştirici gücünü birlikte yaşamak için ilçe halkımızın destek vereceğini umut ediyorum " dedi.

ŞEHRİMİZİ TEMSİL EDİYORUZ

Zorlu bir maç olacağını belirten Taban:" İnegöl her alanda olduğu gibi sporda da isminden söz ettirmeli. Elbette her iki takımda kazanmak için oynayacak. Güzel bir başarı elde etmeyi umuyoruz. Burada seyirci desteğinin de önemi büyük. Çünkü maçlarda şehrimizi de temsil ediyoruz. Bu anlamda salon sporlarına ilginin daha da artması gerektiğini düşünüyorum. Ev sahibi takım olarak oynayacağımız maçta, takımımıza başarılar diliyorum" açıklamasında bulundu.


İnegöl Belediyespor, Fenerbahçe, voleybol, İnegöl, Güncel

Kaynak: Bültenler

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:24 Gürcistan'da "hakimlerin Anayasa Mahkemesine süresiz atanması" protesto edildi - Haber
16:23 Alkollü sürücü, otomobille durağa daldı: 3 ölü - Haber
16:23 Yangına müdahale eden itfaiye eri dumandan etkilendi - Haber
16:23 Bulgaristan Başbakanı Borisov: "Hiçbir ülke DEAŞ'la mücadelede Türkiye'nin yerini dolduramaz" - Haber
16:22 Ahlat'ta "bağımlılık ve bağımlılık yapıcı maddelerle mücadele" toplantısı - Haber
15:02 20 bin TL'lik altın çaldılar, "Zevk için yaptık" dediler - Haber
14:23 Belediye'ye siber saldırı düzenlendi, vatandaşlar güne küfürle uyandı - Haber
11:46 Temizlik yaparken canından oluyordu - Haber
10:58 Metin Feyzioğlu, Emine Bulut'un ailesinin avukatlığını üstlendi - Haber
08:48 Ağrı'da askerlerle, teröristlerin sıcak çatışmaya girdiği anlar ortaya çıktı - Haber
12.12.2019 16:24:43