İnegöl Belediyespor Gustavsson Fredrıc İle Anlaştı

AXA Sigorta Efeler Liginde mücadele eden temsilcimiz İnegöl Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, Arhavi Voleybol takımından İsveçli pasör çaprazı Gustavsson Fredrıc Bjorn'u kadrosuna kattı. Tecrübeli oyuncu için kulüp tesislerinde imza töreni düzenlendi. Törene; Kulüp Başkan Vekili Rıdvan Kocaağa, Voleybol Şube Sorumluları Oktay Can, İsmail Baykan ile yönetim kurulu üyesi Korhan Kaynakçı katıldı.

DAHA BAŞARILI BİR TAKIM OLACAĞIZ

İmza töreni öncesi açıklama yapan Başkanvekili Rıdvan Kocaağa, şunları söyledi: "Bugün İnegöl Belediyespor'umuzun ikinci yarının hazırlıklarına devam ederken, yeni bir transferimizle başlıyoruz. Bilindiği gibi sezona 2 yabancıyla başlamıştık ancak sezonun ortasında bir arkadaşımızla olumsuzluklar neticesinde yollarımızı ayırma durumunda kaldık. Birinci yarının sonuna kadar o şekilde devam ettik. Takımımız canla başla mücadele ederek, 8 puanla 10. sırada birinci yarıyı bitirmiş oldu. Ancak biz bu arada yabancı oyuncu ve pasör çaprazı mevkiinde özellikle yabancı oyuncu arayışlarımız devam ediyordu. Bu süreçte Fredrıc Gustavsson ile anlaşma sağladık. Kendisi 1991 doğumlu. Daha öncede Belçika, Japonya, Finlandiya ve Fransa gibi ülkelerde çeşitli takımlarda oynadı. En son olarak ta Arhavi voleybol takımında birinci yarıyı geçirdi. Bugünden itibaren İnegöl Belediyespor'umuz için ter dökecek ve bizim başarılarımız için inşallah elinden geleni yapacak. Takımımız son sürat ikinci yarı hazırlıklarına devam etmekte. 17 Ocak'ta başlayacak olan ikinci yarı maçları için içeride başlayacağımız Galatasaray maçı hazırlıklarımız devam ediyor. Galatasaray maçının ardından ikinci hafta deplasmanda Bursa Büyükşehir Belediyespor ardından da tekrar içeride Ziraat Bankası ile oynayacağımız maçlarla sezona başlamış olacağız. İnşallah ikinci yarı daha başarılı daha grafiği yüksek bir takım bekliyoruz. Şehrimize, takımımıza yeni sözleşmemizin hayırlı olmasını, Fredrıc Gustavsson'un başarılı bir sezon geçirmesini ve İnegöl Belediyespor'umuza da faydalar getirmesini temenni ediyorum."

Belediyespor'un yeni transferi Gustavsson Fredrıc Bjorn ise "Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Umarım güzel bir sezon geçiririz. Türkiye ligi çok üst seviye bir lig. Önümüzdeki sezon için heyecanlıyım" ifadelerini kullandı.