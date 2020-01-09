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İnegöl Belediyespor, İsveçli voleybolcu Gustavsson'u transfer etti

Voleybolda, AXA Sigorta Efeler Ligi'nde mücadele eden İnegöl Belediyespor, Arhavi Voleybol takımından İsveçli pasör çaprazı Fredric Bjorn Gustavsson'u kadrosuna kattı.

09.01.2020 15:12 | Son Güncelleme: 09.01.2020 15:30İnegöl Belediyespor, İsveçli voleybolcu Gustavsson'u transfer etti
Voleybolda, AXA Sigorta Efeler Ligi'nde mücadele eden Belediyespor, Voleybol takımından İsveçli pasör çaprazı Fredric Bjorn Gustavsson'u kadrosuna kattı.
Gustavsson, İnegöl Belediyespor Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde, 2 yıllık sözleşmeye imza attı.
Kulüp Başkan Vekili Rıdvan Kocaağa, törende yaptığı konuşmada, sezona iki yabancı oyuncuyla başladıklarını ancak bu sporculardan biriyle yollarını ayırmak durumunda kaldıklarını söyledi.
İkinci yarıya daha güçlü bir kadroyla girmek için arayışlarının sürdüğünü belirten Kocaağa, "Gustavsson ile anlaşma sağladık. Kendisi 1991 doğumlu. Daha önce de Belçika, Japonya, Finlandiya ve Fransa gibi ülkelerde çeşitli takımlarda oynadı. En son olarak da Arhavi Voleybol takımında ilk yarıyı geçirdi. Bugünden itibaren İnegöl Belediyespor'umuz için ter dökecek ve bizim başarılarımız için inşallah elinden geleni yapacak." ifadelerini kullandı.
Gustavsson ise İnegöl temsilcisinde olmaktan büyük mutluluk duyduğunu dile getirerek, takım olarak güzel bir sezon geçirmeyi temenni etti.

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Kaynak: AA

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