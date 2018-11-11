11 Kasım 2018, 18:04
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İnegöl Belediyespor - Maliye Piyango: 0-3

İnegöl Belediyespor - Maliye Piyango: 0-3

SALON: İnegölHAKEMLER: Yavuz Akdemir, Ali BağdeİNEGÖL BELEDİYESPOR: Cansın Hacıbekiroğlu, Walle, Cacic, Cüneyt Dağcı, Hüseyin Koç, Marshall ( Burak Hazırol, Berkay Bayraktar, Kemal Kıvanç Elgaz, Berkan Bozan, Berkant Hızarcı, Cansın Çınar, Efe Er)MALİYE PİYANGO: Osman Çağatay Durmaz,...



SALON: İnegöl

HAKEMLER: Yavuz Akdemir, Ali Bağde

İNEGÖL BELEDİYESPOR: Cansın Hacıbekiroğlu, Walle, Cacic, Cüneyt Dağcı, Hüseyin Koç, Marshall ( Burak Hazırol, Berkay Bayraktar, Kemal Kıvanç Elgaz, Berkan Bozan, Berkant Hızarcı, Cansın Çınar, Efe Er)

MALİYE PİYANGO: Osman Çağatay Durmaz, Georgi, Nicolas, Sercan Yüksel Bıdık, Jhon, Halil İbrahim Yücel (Murat Tokgöz, Deniz İvgen, Görkem Sertel)

SETLER: 21-25, 22-25, 23-25

SÜRE: 87 dakika (26, 33, 28)

Voleybol Efeler Ligi'nde İnegöl Belediyespor, İnegöl Spor Salonu'nda ağırladığı Maliye Piyango'ya 3-0 mağlup oldu.

Berkay Şahin,Marshall,Hüseyin Koç,Maliye
11 Kasım 2018 Pazar 18:04



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