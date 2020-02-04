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İnegöl Belediyespor - Sorgun Belediyespor: 1-3

SALON: İnegölHAKEMLER: Yavuz Akdemir, Salim BektaşİNEGÖL BELEDİYESPOR: Osmany, Burakhan Tosun, Gustavsson, Oğuzhan Doğruluk, Yunus Emre Tayaz, Vefa Yılmaz (Can Ayvazoğlu, Bertuğ Öndeş, Efe Er, Mert Nevzat Güneş, Cüneyt Dağcı)SORGUN BELEDİYESPOR: Aslan Ekşi, Ali Alp Çayır, Mehmet Almaz,...

04.02.2020 21:29 | Son Güncelleme: 04.02.2020 21:29İnegöl Belediyespor - Sorgun Belediyespor: 1-3

SALON: İnegöl

HAKEMLER: Yavuz Akdemir, Salim Bektaş

İNEGÖL BELEDİYESPOR: Osmany, Burakhan Tosun, Gustavsson, Oğuzhan Doğruluk, Yunus Emre Tayaz, Vefa Yılmaz (Can Ayvazoğlu, Bertuğ Öndeş, Er, Mert Nevzat Güneş, Cüneyt Dağcı)

SORGUN BELEDİYESPOR: Aslan Ekşi, Ali Alp Çayır, Mehmet Almaz, Rosales, Gavilan, Halil İbrahim Kurt (Ramazan Kılıç, Onur Altınkaya, Yusuf Erdem, Görkem Sertel, Rahmi Çağlar Aksoy, Fırat Kantarcıoğlu)

SETLER: 16-25, 22-25, 25-23, 20-25

SÜRE: 118 dakika (23, 33, 31, 31)

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde İnegöl Belediyespor, İnegöl Salonu'nda ağırladığı Sorgun Belediyespor'a 3-1 mağlup oldu.



Sorgun Belediyespor, Yılmaz Can, EFE, Spor

Kaynak: DHA

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