İnegöl Belediyespor - Sorgun Belediyespor: 1-3

SALON: İnegöl
HAKEMLER: Yavuz Akdemir, Salim Bektaş
İNEGÖL BELEDİYESPOR: Osmany, Burakhan Tosun, Gustavsson, Oğuzhan Doğruluk, Yunus Emre Tayaz, Vefa Yılmaz (Can Ayvazoğlu, Bertuğ Öndeş, Efe
Er, Mert Nevzat Güneş, Cüneyt Dağcı)
SORGUN BELEDİYESPOR: Aslan Ekşi, Ali Alp Çayır, Mehmet Almaz, Rosales, Gavilan, Halil İbrahim Kurt (Ramazan Kılıç, Onur Altınkaya, Yusuf Erdem, Görkem Sertel, Rahmi Çağlar Aksoy, Fırat Kantarcıoğlu)
SETLER: 16-25, 22-25, 25-23, 20-25
SÜRE: 118 dakika (23, 33, 31, 31)
AXA Sigorta Efeler Ligi'nde İnegöl Belediyespor, İnegöl Spor Salonu'nda ağırladığı Sorgun Belediyespor'a 3-1 mağlup oldu.