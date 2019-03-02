02 Mart 2019, 20:29
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İnegöl Belediyespor - Ziraat Bankası: 3-1

İnegöl Belediyespor - Ziraat Bankası: 3-1

SALON: İnegölHAKEMLER: Yavuz Akdemir, Tüncay SevimİNEGÖL BELEDİYESPOR: Cüneyt Dağcı, Hüseyin Koç, Marshall, Cansın Hacıbekiroğlu, Cepeda, Cacic, (Berkay Bayraktar, Cansın Çınar, Efe Er)ZİRAAT BANKASI: Vahit Emre Savaş, Finger, Fırat Ezel Filiz, Koray Şahin, Jovovic, Ghaemi (Volkan Dona, Ümit...



SALON: İnegöl

HAKEMLER: Yavuz Akdemir, Tüncay Sevim

İNEGÖL BELEDİYESPOR: Cüneyt Dağcı, Hüseyin Koç, Marshall, Cansın Hacıbekiroğlu, Cepeda, Cacic, (Berkay Bayraktar, Cansın Çınar, Efe Er)

ZİRAAT BANKASI: Vahit Emre Savaş, Finger, Fırat Ezel Filiz, Koray Şahin, Jovovic, Ghaemi (Volkan Dona, Ümit Demir, Kazemi, Oğuzhan Doğruluk)

SETLER: 25-23, 23-25, 25-21, 25-18

SÜRE:  129 dakika (34, 36, 35, 24)

Voleybol Efeler Ligi'nde İnegöl Belediyespor, İnegöl Spor Salonu'nda ağırladığı Ziraat Bankası'nı 3-1 mağlup etti.

Marshall, Hüseyin Koç, Ziraat Bankası, Spor
Kaynak: DHA


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