İnegöl Çöplüğü Artık Işık Saçıyor

Proje kapsamında ilk etapta saatte 1,8 megavat elektrik üretimi sağlanırken, bir yılda yaklaşık 14 bin konutun enerji tüketimine karşılık gelen elektrik enerjisi üretimiyle çöplük artık koku değil ışık saçmaya başladı.

Bursa'yı geleceğe taşıyacak projeleri bir bir hayata geçirirken yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmak ve enerji verimliliğini sağlamak amacıyla kararlı adımlar atan Bursa Büyükşehir Belediyesi, katı atıkları enerjiye dönüştürecek bir tesisi daha devreye aldı. Hamitler Katı Atık Depolama Alanı'nda biriken metan gazından elektrik enerjisi üreten, kente kazandırdığı spor tesisleri ve BUSKİ atölyelerinin çatılarına kurduğu panellerle güneşten, Doburca'daki içmesuyu ana hattına kurduğu tribün ile de sudan elektrik enerji üreten Büyükşehir Belediyesi, İnegöl Katı Atık Depolama Alanı'nda toplanan metan gazını da elektrik enerjisine dönüştürmeye başladı. İlk etapta saatte 1,8 megavat elektrik üretimiyle, bir yılda yaklaşık 14 bin konutun enerji tüketimine karşılık gelen elektrik enerjisi üretecek olan tesis, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman, Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel, İnegöl Kaymakamı Şükrü Görücü ve çok sayıda davetlinin katıldığı törenle hizmete açıldı.

SAĞLIKLI ÇEVRE, KALİTELİ YAŞAM

Büyükşehir Belediyesi olarak 17 ilçede ulaşımdan çevreye, sosyal hizmetlerden kırsal kalkınmaya kadar birçok alanda çalışmalar yaptıklarını belirten Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, bu çalışmaların ana eksenini çevre ve yaşam kalitesinin iyileştirilmesi oluşturduğunu kaydetti. İnegöl Belediye Başkanlığı'na aday olduğu 2004 senesinde Alanyurt'ta kiminle karşılaşsa herkesin vahşi çöp depolama alının kaldırılmasını istediğini hatırlatan Başkan Aktaş, "O tarihte 2,5 milyon tonluk çöp dökülüyordu. Daha sonra siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarıyla bu alanda düzenli depolama yapılmasıyla ilgili görüşmeler yaptık ve Bakanlıktan 1 lira destek almaksızın bu proje hayata geçirildi. Burada depolamanın yanında modern ülkelerde olduğu gibi tesisler de kazandırmak istedik ve kaynağında ayrıştırmayla alakalı ciddi çalışmalar yaptık. Modern ülkelerin yaptığını yapmak için 2013 sonunda bu projeye benzer bir ihale yaptık. Lakin Büyükşehir'i bağlandıktan sonra ihalemiz geçersiz sayıldı ve şimdi de bu tesisi açıyoruz. Benim için işin hikayesi var. Burası şehir ve ülke adına değer üretecek. Bu arada ilçeler arasında tek düzenli depolama alanı olan ilçe İnegöl. Yenişehir ve İznik de çöplerini buraya getiriyor" diye konuştu.

SERA ETKİSİ ÖNLENECEK

Başkan Aktaş, Büyükşehir Belediyesi'nin kentin temiz havasına, suyuna, değerlerine sahip çıkılması gerektiğinin bilincinde olduğunu belirterek, "Bu bakış açısından hareketle, İnegöl'de katı atık depolama alanında inşa ettiğimiz bu tesis ile deponi gazının içinde bulunan ve karbondioksite göre 24 kat daha zararlı olan metan gazının sebep olduğu sera etkisinin önüne geçmeyi hedefledik. Hem sera etkisinin önüne geçmek hem de metan gazının enerji potansiyelinden faydalanarak yenilenebilir enerji kaynakları kullanımını teşvik etmek, bunun yanında ekonomiye katkı sağlamak amacıyla bu tesisi hayata geçirdik" dedi.

14 BİN KONUTLUK ENERJİ

Katı atıkları da ekonomiye kazandıracak olan proje yap işlet devret modeli ile hayata geçirildi. Yİ-ÜFE oranına göre artırılacak olan yıllık 28 bin 500 TL kira bedelli tesiste üretilen elektrik UEDAŞ'a satılacak. UEDAŞ gelirinden yüzde 57,3 pay ve kira geliri Büyükşehir Belediyesi'ne 23 yıl boyunca ödenecek. Tesis, saatte 1,8 megavat elektrik enerjisi üretimi kapasitesiyle faaliyete başladı. 2019 yılının ikinci yarısında enerji üretim miktarının saatte 2 megavata, 2020 yılının ilk yarısında ise saatte 2,4 megavata çıkması hedefleniyor. Tesiste 1 yılda deponi gazından yaklaşık 14 bin konutun enerji tüketimine karşılık gelen elektrik enerjisi üretimi gerçekleştirilecek.

EKONOMİYE KATKI SAĞLAYACAK

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban da Büyükşehir sınırlarına girmeden önce çöpleri vahşi ortamda depoladıklarını hatırlatarak, bugünkü çöp depolama sahasının Başkan Aktaş'ın İnegöl Belediye Başkanlığı döneminde projelendirilip, ilçeye kazandırıldığını söyledi. Böylelikle vahşi depolamanın yol açtığı görüntü kirliliği ve kokudan ilçenin kurtarıldığını ifade eden Taban, "Hizmetlerinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı'mıza teşekkür ediyorum. Çevreye verdiğimiz önem ve değerin göstergesi olan bu tesisin yapımına da Büyükşehir Belediyesi olarak katkı koydular ve bu eser ortaya çıktı. Artık çöpler bir taraftan toplanacak, ortaya çıkan gazlar elektriğe dönüşecek ve ülke ekonomisine katkı sağlayacak" diyerek hayırlı olsun dileğinde bulundu.

Yüklenici firma NOVTEK Elektrik Üretim A.Ş Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Osman Nuri Vardı da yaklaşık 5,5 – 6 milyon dolara mal olan tesisin kurulu gücünü önümüzdeki dönemde 3,6 megavat saate kadar artırmayı planladıklarını söyledi. Konuşmaların ardından açılış kurdelesi kesilerek tesis devreye alındı.