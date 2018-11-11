İnegöl'de 2. Abdülhamid Anlatıldı

Osmanlı İmparatorluğu
'nun 34. padişahı olan 2. Abdülhamid, düzenlenen etkinlikle anlatıldı. İnegöl
Belediyesince "1. Dünya Savaşı'nın Bitiminin 100. Yılında Sultan Abdülhamid'i Anlamak" konulu etkinlik düzenlendi.
Beşinci Mevsim Kültür Sanat Merkezi Konferans Salonu'nda Mehmet Ercan
'ın moderatörlüğünde düzenlenen etkinliğe "Payitaht Abdülhamid" dizisinin oyuncuları Bahadır Yenişehirlioğlu
ile Hakan Boyav
konuşmacı olarak katıldı.
Semineri Belediye Başkanı Alper Taban, AK Parti
İlçe Başkanı Mustafa Ersan ve parti yöneticileri ile bazı meclis üyeleri ve sivil toplum örgütü temsilcileri de takip etti.
Başkan Taban, seminer sonunda konuk oyunculara İnegöl'ü simgeleyen çiniler hediye etti.
Osmanlı İmparatorluğu,İnegöl
11 Kasım 2018 Pazar 17:19