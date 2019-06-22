22.06.2019 17:18
Haberler » Güncel » Haber

İnegöl'de 2 kişinin öldüğü kazada, intihar şüphesi

İnegöl

BURSA'nın İnegöl ilçesinde aydınlatma direğine çarparak ikiye ayrılan otomobildeki 2 kişi öldü.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde aydınlatma direğine çarparak ikiye ayrılan otomobildeki 2 kişi öldü. Araçta, bulunan nottaki yazılanlar intihar şüphesi doğurdu.
Olay Bursa- Ankara karayolu, Hikmet Şahin Köprülü Kavşağı üzerinde meydana geldi. Bursa istikametinden İnegöl'e seyir halinde olan sürücüsü belirlenemeyen 16 Y 6746 plakalı otomobil, aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarptı.  Otomobil iki parçaya ayrılırken,  sürücü ile yanında bulunan kişi hayatını kaybetti. Ölenlerin kimliklerinin belirlenmesi için cenazeler, Adli Tıp Kurumu 'na götürüldü. İkiye bölünen araç çekicilerle kaldırılarak yol trafige açıldı. Araçtaki 'Ben ve Güven' başlıklı not intihar şüphesini ortaya çıkarırken, kazayla iligi soruşturma devam ediyor.


- İnegöl
Kaynak: DHA
Bursa , İnegöl , Güncel

Son Dakika Haberleri
18:27 Ayı saldırısına uğrayıp, helikopterle alınan dağcının sağlık durumu iyi
18:27 Yavru karaca motorlu testereyle kesilmekten kurtarıldı
18:26 Türkiye'den ABD'nin "2018 Dini Özgürlükler Raporu"na tepki
18:25 Dilucu Sınır Kapısı'nda patlayıcı yüklü drone bulundu
18:24 Gübreye saplanan 6 inek, 2 saatlik çalışmayla kurtarıldı
18:24 Sigortacılık Sektörü İstişare Toplantısı
18:22 İmamoğlu Sultanbeyli mitinginde konuştu