22.06.2019 19:11
Haberler » Güncel » Haber

İnegöl'de 2 kişinin öldüğü kazada, intihar şüphesi-EK

İnegöl

BURSA'nın İnegöl ilçesinde aydınlatma direğine çarparak ikiye ayrılan otomobildeki 2 kişi öldü.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde aydınlatma direğine çarparak ikiye ayrılan otomobildeki 2 kişi öldü. Araçta, bulunan nottaki yazılanlar intihar şüphesi doğurdu.
Olay Bursa- Ankara karayolu, Hikmet Şahin Köprülü Kavşağı üzerinde meydana geldi. Bursa istikametinden İnegöl'e seyir halinde olan sürücüsü belirlenemeyen 16 Y 6746 plakalı otomobil, aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarptı.  Otomobil iki parçaya ayrılırken,  sürücü ile yanında bulunan kişi hayatını kaybetti. Ölenlerin kimliklerinin belirlenmesi için cenazeler, Adli Tıp Kurumu 'na götürüldü. İkiye bölünen araç çekicilerle kaldırılarak yol trafige açıldı. Araçtaki 'Ben ve Güven' başlıklı not intihar şüphesini ortaya çıkarırken, kazayla iligi soruşturma devam ediyor.


- İnegöl
Kaynak: DHA
Bursa , İnegöl , Güncel

Son Dakika Haberleri
19:46 DİYARBAKIR Dicle Nehri'nde akıntıya kapılan Muhammed'den iz yok
19:45 Ardahan'a fındık büyüklüğünde dolu yağdı
19:45 Sivas'ta çiçeklendirme çalışmaları
19:43 Sel suları piknikçileri mahsur bıraktı
19:43 Ardahan'a fındık büyüklüğünde dolu yağdı
19:42 Menderes Türel'in annesi yaşamını yitirdi (GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜYLE)
19:42 Balıkesir'de 58 düzensiz göçmen yakalandı