Haberler » Güncel » İnegöl'de 200 polisle şafak operasyonu - Haber

İnegöl'de 200 polisle şafak operasyonu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 20 adrese düzenlenen şafak operasyonunda çeşitli suçlardan aranan 2 şüpheli yakalandı.

30.12.2019 09:12 | Son Güncelleme: 30.12.2019 09:18 İnegöl'de 200 polisle şafak operasyonu
'nın ilçesinde 20 adrese düzenlenen şafak operasyonunda çeşitli suçlardan aranan 2 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ve İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ilçede önceden belirlenen 20 adrese şafak vakti operasyon düzenlendi.
Yaklaşık 200 polisin katıldığı, narkotik köpeklerinin de kullanıldığı operasyonda bazı suçlardan aranan 2 şüpheli gözaltına alındı.
Bir ruhsatsız tüfek ve tabanca mermilerinin ele geçirildiği operasyon kapsamında yakalanan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Emniyet Müdürlüğü, İnegöl, Bursa, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

09:24   İstanbul'da fırtına etkili olmaya başladı 1 - Haber
09:24   İstanbul'da fırtına etkili olmaya başladı 2 - Haber
09:24   Polisi alarma geçiren aile kavgası - Haber
09:23   MSB: 5 PKK'lı terörist teslim oldu - Haber
09:19   Japonya Savunma Bakanı Kono'dan Umman'a ziyaret - Haber
09:18   Emniyet, Polis Akademisi'ndeki intikam yemini görüntüsüyle ilgili açıklama yaptı - Haber
07:48   İDO ve BUDO seferleri iptal edildi - Haber
00:25   İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bekçilik sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusuna yanıt verdi - Haber
23:39   Karaman'ın üç ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi - Haber
21:26   Somali saldırısında ölen vatandaşların cenazeleriyle, yaralanan vatandaşlar Türkiye'ye getirildi - Haber
30.12.2019 09:28:42