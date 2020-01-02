İnegöl'de 4 Günlük Kukla Şovu Başladı

Kent Müzesinde 4 gün boyunca devam edecek olan sergi ve gösterilere çocukların ilgisi ilk günden yoğun oldu.

İnegöl Belediyesi, kültür sanat etkinlikleri kapsamında 4 gün sürecek kukla günleri düzenledi. Kültür Bakanlığı Kukla Sanatçısı Abdullah Beyaz Taş'ın kendi ürettiği 100'e yakın kuklası, etkinlikler kapsamında İnegöl Kent Müzesi Serdar Rubacı Sergi Salonunda görücüye çıktı. Aynı zamanda başarılı kukla sanatçısı, 4 gün boyunca her gün 4 seans olmak üzere toplamda 16 seans kukla gösterisi ile İnegöllü minik hayranlarına unutulmaz anlar yaşatacak.

Kukla günleri, bu sabah 09.30'da düzenlenen sergi açılışı ile başladı. Öğrencilerin ve ilçe protokolünün katıldığı sergi açılışında konuşan Kültür Bakanlığı kukla yapım ve oynatım sanatçısı Abdullah Beyaz Taş, "Kültür Bakanlığı Kukla yapımı ve oynatımı zanaatkarıyım. Bizleri buraya davet eden Başkanımıza, Başkan Yardımcımıza, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bugün birbirinden farklı kukla çeşitleriyle güzide müzenizde sergimizi başlatacağız. Sergimizde birbirinden farklı kukla çeşitlerini göreceksiniz. Bunların hepsi el emeği göz nuru yapımlardır. Bizler Bakanlık nezdinde çeşitli ülkeleri, çeşitli şehirleri gezip dolaşıyoruz, sergimizi açıp gösterilerimizi yapıyoruz. Aynı zamanda çocuklarımızı ve yetişkinlerimizi de bilgilendiriyoruz. Az sonra bir gösterimiz de olacak. Eminin gösteriyi de çok beğeneceksiniz" dedi.

100 KUKLA SERGİLENİYOR

Belediye Başkan Yardımcısı Rıdvan Kocaağa, ise güzel bir sergi açılışında bir araya geldiklerini ifade ederek "Kültür Bakanlığı sanatçısı Sayın Abdullah Beyaz Taş tarafından hazırlanan bu güzel kukla sergisi için bir araya geldik. Çocuklarımız için güzel çalışmalar ve gösteriler düzenlemeye devam ediyoruz. Sergi açılışı sonrası bir gösterimiz de olacak. Aynı zamanda sergimizde 100'e yakın kukla yer alıyor. Seyirlik oyunların en eskilerinden olan bu kuklalar, Anadolu'ya Orta Asya'dan getirilmiştir. Kukla oyunlarımız, siz sevgili çocuklarımızın beğendiği, tercih ettiği bir eğlence oyunudur. Günümüzde sinema teknolojisinin de gelişmesine fayda sağlamıştır. Güldürmek, eğlendirmek amacıyla yapılan kukla gösterileri 4 gün boyunca müzemizde devam edecek. Sergimizin hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

KUKLA GÖSTERİSİ ÖĞRENCİLERİ COŞTURDU

Konuşmaların ardından kurdele kesimi ile serginin açılışı gerçekleştirildi. Daha sonra davetliler kuklaları inceledi. 10.00'da ise ilk kukla gösterisi yapıldı. Mobilya Müzesi Konferans Salonunda yapılan gösteride, minik konuklar yapılan gösterilerle eğlence dolu anlar yaşadı.