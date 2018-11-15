İnegöl'de, 4 Katlı Binanın Çatısı Yandı

BURSA'nın İnegöl
ilçesinde 4 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Turgutalp
Mahallesi Göçmen Cami Sokak'taki 4 katlı bir binanın çatısında saat 02.00 sıralarında yangın çıktı. Alevleri fark eden bina sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Binada oturanlar evlerinden tahliye edilirken, itfaiye ekipleri yangına 4 araç, 15 personel ile müdahale etti. Ekiplerin yoğun çabası sonucu yangın söndürüldü.
Çatıda büyük çapta zarara neden olan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
- Bursa
İtfaiye,Bursa,İnegöl
15 Kasım 2018 Perşembe 07:49