İnegöl'de, 4 Katlı Binanın Çatısı Yandı

15 Kasım 2018 Perşembe 10:07



15 Kasım 2018 Perşembe 10:07

BURSA'nın İnegöl ilçesinde 4 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.Turgutalp Mahallesi Göçmen Cami Sokak'taki 4 katlı bir binanın çatısında saat 02.00 sıralarında yangın çıktı. Alevleri fark eden bina sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Binada oturanlar evlerinden tahliye edilirken, itfaiye ekipleri yangına 4 araç, 15 personel ile müdahale etti. Ekiplerin yoğun çabası sonucu yangın söndürüldü.Çatıda büyük çapta zarara neden olan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. - Bursa