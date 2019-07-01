01.07.2019 16:51
Haberler » Güncel » Haber

İnegöl'de 40 bin ton patates hasadı bekleniyor

İnegöl

İnegöl Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik, bu sene 40 bin ton patates hasadı beklediklerini söyledi.

İnegöl Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik , bu sene 40 bin ton patates hasadı beklediklerini söyledi.
Kırsal Kulaca ve Alibeyköy mahallelerini ziyaret eden Çelik, üreticilerle bir araya geldi.
Ziyaretlerin ardından açıklamalarda bulunan Çelik, bu sene İnegöl'de 11 bin dekarda patates üretimi yapıldığını söyledi.
Bunun 7 bin dekarının sözleşmeli, 4 bin dekarının ise bireysel olarak yapıldığını ifade eden Çelik, "Bu sene patatesten yaklaşık 40 bin ton hasat bekliyoruz. Fiyat olarak da bugün araba üzerinde 1,80-2 lira arasında patatesi veriyoruz. Verim de güzel, durum da güzel. İnşallah bu sonuna kadar böyle gider." dedi.
Kaynak: AA
Sezai Çelik , İnegöl , Güncel

Son Dakika Haberleri
18:38 Göksu Irmağı'nda rafting heyecanı
18:38 'Neden eski sevgilimle çıkıyorsun' deyip, bıçakladı
18:38 DHA ANKARA - Türk ve Rus Genelkurmay başkanları arasında İdlib görüşmesi
18:37 Çanakkale'de 10 yıl aradan sonra yağlı direk yarışması
18:37 Üniversitede "İHA Teknolojisi ve Operasyonları Programı"
18:36 Türk ve Rus Genelkurmay başkanları arasında İdlib görüşmesi
18:35 Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler Rus mevkidaşı ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi