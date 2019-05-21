21.05.2019 16:49
»»

İnegöl'de Araçtan Ateş Açıldı: 1 Yaralı

İnegöl

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bacaklarından silahla vurularak yaralanan genç, hastanede tedavi altına alındı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bacaklarından silahla vurularak yaralanan genç, hastanede tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, İbrahim K. (26), ilçeye bağlı kırsal Ortaköy ve Konurlar mahalleleri kavşağında bir araçtan ateş edilmesi sonucu yaralandı.

Bacaklarından vurulan İbrahim K, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri, olayın fail ya da faillerinin bulunması için çalışma başlattı. Ortaköy, Bursa, İnegöl, Güncel
Kaynak: AA