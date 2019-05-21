İnegöl'de Araçtan Ateş Açıldı: 1 Yaralı

Bursa
'nın İnegöl
ilçesinde bacaklarından silahla vurularak yaralanan genç, hastanede tedavi altına alındı.
Alınan bilgiye göre, İbrahim K. (26), ilçeye bağlı kırsal Ortaköy
ve Konurlar mahalleleri kavşağında bir araçtan ateş edilmesi sonucu yaralandı.
Bacaklarından vurulan İbrahim K, olay yerine gelen 112 Acil Servis
ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Jandarma
ekipleri, olayın fail ya da faillerinin bulunması için çalışma başlattı.
Ortaköy
, Bursa
, İnegöl
, Güncel
Kaynak: AA