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İnegöl'de avcılar 300 kiloluk yaban domuzu vurdu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde avcılar tarafından 316 kilo ağırlığında yaban domuzu vuruldu.

02.12.2019 13:01 | Son Güncelleme: 02.12.2019 13:06İnegöl'de avcılar 300 kiloluk yaban domuzu vurdu
'nın ilçesinde avcılar tarafından 316 kilo ağırlığında yaban domuzu vuruldu.

Eskibahçekaya Mahallesi'ndeki ekili tarlalara zarar veren yaban domuzları mahalle sakinlerinin korkulu rüyası oldu. Bu duruma bir türlü çare bulamayan mahalle sakinleri, avcılardan destek istedi. Mahalle halkına yardım etmek için gelen Sinan Aslan Zekeriya Yıldız ve Murat Özcan isimli avcılar, ormanlık alanda yaban domuzu avına çıktı. 316 kilo ağırlığında olan domuzu vuran avcılar, bu zamana kadar bu büyüklükte bir domuzla karşılaşmadıklarını söylediler. 3 avcı, sosyal medya hesabında vurdukları domuzu paylaştı. - BURSA

İnegöl, Bursa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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