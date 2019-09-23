Haberler » 3. Sayfa » Haber

İnegöl'de başı boş atlar tehlike saçıyor

Bursa'nın İnegöl ilçesinde ana yollara çıkan başı boş atlar tehlike saçıyor.

23.09.2019 12:44İnegöl'de başı boş atlar tehlike saçıyor
Bursa'nın İnegöl ilçesinde ana yollara çıkan başı boş atlar tehlike saçıyor.

Birçok trafik kazasına sebep olan başı boş atlar hala cadde ve sokaklarda görülürken, vatandaşlar buna çare bulunmasını bekliyor. Trafiğin en işlek olduğu Alanyurt yolunda başı boş atın orta refüjde otlayarak ilerlediği görüldü. Sürücüler atı görünce yavaşlayarak yollarına devam ederken, son anda fark edenleri ise ani fren yapmak zorunda kaldı. Vatandaşlar yetkililerin bu duruma çözüm bulmasını isteyerek, başı boş atların sahipleri yoksa toplatılmasını bekliyor. - BURSA

İnegöl, Bursa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
13:36 Eşini askere uğurlayan kadın, dönüş yolunda kazada hayatını kaybetti
13:34 Edirne açıklarında 40 düzensiz göçmen yakalandı
13:22 Eski eşini 8 yerinden 'sevdiğim için bıçakladım' demişti, karar çıktı
13:21 Samsun'da jandarma 5 kilo 200 gram kubar esrar ele geçirdi
13:20 Bonzai ile yakalanan genç gözaltında
13:20 MSB: "Irak kuzeyinde 23 Eylül 2019 tarihinde, ikmal konvoyunun geçişi esnasında PKK'lı bölücü...
13:19 Elektrik akımına kapılan genç hayatını kaybetti