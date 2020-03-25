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İnegöl'de bir evden altın ve para çalındı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir evden ziynet eşyası ile para çaldıkları iddia edilen 3 kadının yakalanması için çalışma başlatıldı.

25.03.2020 17:00 | Son Güncelleme: 25.03.2020 17:16
İnegöl'de bir evden altın ve para çalındı
Bursa 'nın İnegöl ilçesinde bir evden ziynet eşyası ile para çaldıkları iddia edilen 3 kadının yakalanması için çalışma başlatıldı.
Orhaniye Mahallesi Cevher Sokağı'ndaki evine gelen Rıdvan Kahraman, 30 çeyrek altın ve 16 bin lirasının çalındığını fark edip polise başvurdu.
Çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler tarafından 3 kadın şüphelinin yakalanması için başlatılan çalışma sürüyor.
Ev sahibi Rıdvan Kahraman, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Hırsızlar işini profesyonel şekilde yapıyorlar. Hiç parmak izi bırakmadan soymuşlar, gitmişler." dedi.

Kaynak: AA

Etiketler: Orhaniye, İnegöl, Bursa, Güncel

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