15 Kasım 2018, 11:05
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İnegöl'de Çatı Yangını

İnegöl

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 4 katlı bir binanın çatı katında çıkan yangın hasara yol açtı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 4 katlı bir binanın çatı katında çıkan yangın hasara yol açtı.

Alınan bilgiye göre, Turgutalp Mahallesi Göçmen Cami Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın çatı katında henüz sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

Apartman sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alınan yangında hasar meydana geldi.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. Turgutalp,Bursa,İnegöl
15 Kasım 2018 Perşembe 11:05