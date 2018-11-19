İnegöl'de Çeyrek Asırlık Buluşma

İnegöl Altıeylül
İlkokulu'nda eğitim gören sınıf arkadaşları, düzenlenen organizasyonla 25 yıl sonra bir araya geldi.
Dönemin öğrencilerinden Ali Çiftçi
, sınıf arkadaşlarını bir araya getirmek için organizasyon düzenledi.
Çiftçi, organizasyonu gerçekleştirebilmek için arkadaşlarıyla iletişime geçti. Ortak alınan kararla sınıf arkadaşları, Altıeylül İlkokulu bahçesinde buluştu.
Buluşmaya 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla ilkokul öğretmeni Hasan Hüseyin
Ferah da davet edildi.
1993 yılında ilkokul 5. sınıfta çekilen fotoğraftaki sıraya göre merdivenlerde sıralanıp toplu fotoğraf çekildi. Daha sonra o dönem okudukları sıralara oturan grup, öğretmenlerinin anlattıklarını dinlerken öğrencilik hatıralarını tekrar canlandırdı.
Ferah, burada yaptığı açıklamada, öğrencileriyle bir araya gelmenin büyük heyecan ve mutluluğunu yaşadığını söyledi.
Öğrencilerinin farklı şehirlerde düzen kurduklarını ifade eden Ferah, şöyle konuştu:
"Organizasyonu yapan öğrencimiz, böyle bir şey düşündüğünü ilk söylediğinde, bu kadar insanı bir araya getiremez, yapamaz diye düşünmüştüm. Bugün bu sahneyi yaşattıkları için tüm öğrencilerime teşekkür ediyorum. Her öğrencimin bende ayrı hikayesi var. Bir öğretmen için en büyük mutluluk vefadır. Bu vefayı ve tarif edilemez mutluluğu bana yaşattıkları için hepsine çok teşekkür ederim. Ülkem adına gurur duydum hepsinden."
Böyle bir organizasyona vesile olduğu için büyük bir heyecan ve mutluluk duyduğunu ifade eden Çiftçi ise, "Öğretmenimizin bizler üzerinde çok büyük emekleri var. Bu organizasyon tek başına yapılamazdı. İzmir
gibi uzaklardan gelen arkadaşlarımız oldu. Öğretmenimize ve arkadaşlarımıza hem destekleri hem de katılımları için çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
Sınıf arkadaşları, programın sonunda Ferah'a hediye takdim etti.
Altıeylül,İnegöl
19 Kasım 2018 Pazartesi 18:05