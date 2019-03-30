İnegöl
'de çok sayıda silah ve uyuşturucu maddesi ele geçirildi
BURSA - Bursa
İnegöl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler 2 gün içerisinde yapılan uygulamalarda ruhsatız 4 tabanca, 2 tüfek ve çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirdi. İnegöl'de Emniyet ekipleri her gün farklı noktalarda sabit ve seyir halindeki uygulamalarını aralıksız sürdürüyor. İlçenin farklı noktalarında yapılan uygulamalarda araçlarda gerçekleştirilen aramalarda 4 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet tüfek, bu silahlara ait çok sayıda mermi ele geçirildi. Ayrıca kom ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde çok sayıda satışa hazır çıkı tabir edilen uyuşturucu maddesi ile uyuşturucu hap ele geçirildi. Silah sahiplerine emniyet ekipleri tarafından gereken yasal işlemler uygulandı.
İnegöl, 3. Sayfa
Kaynak: İHA