04.07.2019 14:28
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İnegöl'de devrilen tır yolu kapattı

İnegöl

İnegöl ilçesinde ay çiçeği çekirdeği yüklü tırın devrilmesi sonucu yolda ulaşım bir süre sağlanamadı.

İnegöl ilçesinde ay çiçeği çekirdeği yüklü tırın devrilmesi sonucu yolda ulaşım bir süre sağlanamadı.
Eyüp E. idaresindeki 34 AJ 884 plakalı tır, Bursa- Ankara kara yolu Huzur Mahallesi girişinde kontrolden çıkıp bariyerlere çarparak devrildi. Bir süre sürüklenen araç, elektrik direğine çarparak durabildi.
Sürücünün yara almadan kurtulduğu kazanın ardından kara yolunun Bursa istikameti bir süre trafiğe kapalı kaldı. Bu sırada araç kuyrukları oluştu.
Yol, tırın kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.
Kaynak: AA
İnegöl, Ankara, Bursa, Güncel

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