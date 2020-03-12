İnegöl'de duraklar, parklar, camiler ve okullar ilaçlanıyor
İnegöl Belediyesi vatandaşların yoğun olduğu bölgelerde dezenfekte çalışmalarına başladı.
12.03.2020 12:27 | Son Güncelleme: 12.03.2020 12:27
İnegöl Belediyesi vatandaşların yoğun olduğu bölgelerde dezenfekte çalışmalarına başladı. Otobüs durakları, parklar, camiler ve okullar temizlenip ilaçlanıyor.
Bakanlık gereken tedbirleri almaya devam ederken, virüse karşı kurumlar da çalışmalarına başladı. İnegöl Belediyesi kurduğu ekiplerle çalışmalarını sürdürüyor. Öncelikle otobüs durakları, toplu taşıma araçlaır ve parklarda başlayan temizleme ve ilaçlama çalışmaları hafta sonu ilçede bulunan tüm okullarda yapılacak. Merpa pazar alanının karşısında bulunan otobüs durağında çalışmaları yerinde inceleyen İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, "Dünya genelinde etkili olan korona virüsü Türkiye'de de görüldü. Ülke olarak tedbirlerimizi aldık. Bizler de vatandaşlarımızın yoğun olduğu yerleri ilaçlı suyla yıkayıp dezenfekte ediyoruz. Ben öncelik şunu söylemek istiyorum, vatandaşlarımıza panik yapmasın. Bakanlığımız çalışmalarını sürdürüyor. İnşallah en kısa sürede bunu el birliğiyle atlatırız. Bu çalışmalarımız hafta sonu okullarımızda devam edecek" dedi. - BURSA
Bakanlık gereken tedbirleri almaya devam ederken, virüse karşı kurumlar da çalışmalarına başladı. İnegöl Belediyesi kurduğu ekiplerle çalışmalarını sürdürüyor. Öncelikle otobüs durakları, toplu taşıma araçlaır ve parklarda başlayan temizleme ve ilaçlama çalışmaları hafta sonu ilçede bulunan tüm okullarda yapılacak. Merpa pazar alanının karşısında bulunan otobüs durağında çalışmaları yerinde inceleyen İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, "Dünya genelinde etkili olan korona virüsü Türkiye'de de görüldü. Ülke olarak tedbirlerimizi aldık. Bizler de vatandaşlarımızın yoğun olduğu yerleri ilaçlı suyla yıkayıp dezenfekte ediyoruz. Ben öncelik şunu söylemek istiyorum, vatandaşlarımıza panik yapmasın. Bakanlığımız çalışmalarını sürdürüyor. İnşallah en kısa sürede bunu el birliğiyle atlatırız. Bu çalışmalarımız hafta sonu okullarımızda devam edecek" dedi. - BURSA
Kaynak: İHA
Etiketler : İnegöl Belediyesi, İnegöl, Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
Yeniden üremeye başlayan çöl çekirgeleri, Irak sınırına kadar geldi
Güncel
Son dakika: "Direnelim" diyen Sağlık Bakanı Koca'dan koronavirüs açıklaması: 2 ayda hayat normale döner
Güncel
Makarnada tepki çeken fahiş fiyatlar sonrası Trendyol ve Nuh'un Ankara'dan açıklama geldi
Güncel
Çin'de virüs hakkında yaşananları anlattığı için tehdit edilen Türk öğretmenin Çin'e girişi yasaklandı
Güncel
Koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden Çin'li adamın röntgen fotoğrafları ortaya çıktı
Güncel
Son dakika: İran'da koronavirüs nedeniyle 75 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 429'a yükseldi
Güncel
Son dakika: 95 yıllık Reklam Kurulu, tarihindeki ikinci toplantısını koronavirüs fırsatçıları için yapacak
Güncel
Çin'in Vuhan kentinde yaşayan İngiliz adam, koronavirüsü nasıl yendiğini açıkladı