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İnegöl'de ekipler 7/24 hizmetinizde

Covid-19 (Korona) salgınına karşı her alanda üst düzey tedbir alan İnegöl Belediyesi, ihtiyaç sahibi ailelere yardım eli uzattı.

28.03.2020 15:10 | Son Güncelleme: 28.03.2020 15:11
İnegöl'de ekipler 7/24 hizmetinizde

Covid-19 (Korona) salgınına karşı her alanda üst düzey tedbir alan İnegöl Belediyesi, ihtiyaç sahibi ailelere yardım eli uzattı. İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, İç İşleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge sonrası sokağa çıkma yasağı ilan edilen 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan vatandaşlar için seferberlik ilan etti.


Korona virüse karşı "Evde Kal" çağrısını sürdüren İnegöl Belediyesi, yardıma muhtaç ailelerin ihtiyaçlarının giderilmesi için 7/24 kesintisiz hizmete devam ediyor. İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri Alo 153 Çözüm Merkezi hattına ulaşan 65 yaş üzeri vatandaşlar olmak üzere temel mutfak ihtiyaçlarının yer aldığı yardım kolilerini ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırdı.


7/24 Hizmet


Korona virüsten korunmak için "Evde kal" çağrısı yapan İnegöl Belediyesi, bu süreçte ihtiyaç sahibi aileler için Zabıta Müdürülüğü ekipleri 7 gün 24 saat hizmetinde olacak. Ekipler yardıma muhtaç aileler için seferberlik ilan ederek yardım kolilerini ulaştırmaya devam ediyor. - BURSA

Kaynak: İHA

Etiketler: İnegöl Belediyesi, Zabıta Müdürlüğü, Koronavirüs, Zabıta, Güncel

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