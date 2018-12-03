İnegöl'de Engeliler İçin Farkındalık Yürüyüşü Yapıldı

Bursa
'nın İnegöl
ilçesinde, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü
dolayısıyla İnegöl Zihinsel Engelliler Derneği (İZED) tarafından farkındalık yürüyüşü düzenledi.
İZED'in 3 Aralık Dünya Engelliler Günü
dolayısıyla düzenlediği farkındalık yürüyüşü, yoğun katılımla yapıldı.
Belediye Meydanı'ndan başlayarak, Heykel Meydanı'na kadar devam eden yürüyüşte katılımcılara mehteran eşlik etti.
Dernek Başkanı Halil Peynirci, yürüyüş sonunda yaptığı konuşmada, 16. yıllına ulaştıkları derneklerini ilk kurdukları yıllarda ailelerin çocuklarını evlerinde sakladığını ama bunun zamanla ortadan kalktığını anlattı.
Katılım ve tekerlekli sandalye yardımları için teşekkür eden Peynirci, "Yılın 365 günde bir saatinizi bizlere ayırdığınız için teşekkür ederiz. İnegölümüzde 4 bin tekerlekli sandalyemizi dağıttık. Yine tekerlekli sandalye ihtiyacımız var. Hayırseverlerimizden tekerlekli sandalye bekliyoruz." dedi.
Konuşmanın ardından dernek tarafından belirlenen yılın fedakar anneleri Meryem
Bayraktar, Ünzile Tekeş, Türkan Bozkurt ve Kezban Soral'a palaket verildi.
Bursa,Dünya Engelliler Günü,3 Aralık,İnegöl
03 Aralık 2018 Pazartesi 19:01