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İnegöl'de ev yangını

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi.

30.12.2019 15:26 | Son Güncelleme: 30.12.2019 16:00 İnegöl'de ev yangını
'nın ilçesinde yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi.
Yenice Mahallesi Sami Demircioğlu Sokağı'nda iki katlı ahşap evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede binayı sardı.
Bina sakinlerinin dışarı çıkmasının ardından çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri, alevleri çevredeki binalara sıçramadan söndürerek soğutma çalışması yaptı.
Evin kullanılamaz hale gelmesine yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

İnegöl, Bursa, Güncel

Kaynak: AA

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