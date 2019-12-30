Haberler » Güncel » İnegöl'de ev yangını - Haber

İnegöl'de ev yangını

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi.

30.12.2019 19:24 | Son Güncelleme: 30.12.2019 19:26
Bursa'nın İnegöl ilçesinde yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi.
Yenice Mahallesi Sami Demircioğlu Sokağı'nda iki katlı ahşap evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede binayı sardı.
Bina sakinlerinin dışarı çıkmasının ardından çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri, alevleri çevredeki binalara sıçramadan söndürerek soğutma çalışması yaptı.
Evin kullanılamaz hale gelmesine yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
İnegöl'de ev yangını

Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

20:36   Antalya Valisi Münir Karaloğlu'ndan yeni yıl mesajı - Haber
20:34   Ümraniye'de tek katlı evin çatısı uçtu - Haber
20:34   Çayırhan Mahallesinde kitap fuarı - Haber
20:33   Bakan Kasapoğlu, İskenderun'da Spor Tesisleri Yatırım Prokotokolü'nü imzaladı - Haber
20:33   Ümraniye'de tek katlı evin çatısı uçtu - Haber
19:28   Meteoroloji'den İstanbul'a yeni uyarı! Fırtına şiddetini artırarak devam edecek - Haber
18:33   İstanbul'da yarın bu yollar kapalı - Haber
18:32   İzmir'de peş peşe 2 kişiyi öldüren zanlının evlere neden girdiği ortaya çıktı - Haber
18:30   Kar yağışı yurdu esir aldı! Eskişehir ve Konya'nın bazı ilçelerinde eğitime 1 gün ara verildi - Haber
18:16   BUDO, olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal etti - Haber
30.12.2019 20:41:25