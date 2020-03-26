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İnegöl'de evden çıkamayan yaşlıların ihtiyaçlarını Vefa Sosyal Destek Grubu karşılıyor

İnegöl ilçesinde, 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak üzere oluşturulan "Vefa Sosyal Destek Grubu" çalışmalarını sürdürüyor.

26.03.2020 11:46 | Son Güncelleme: 26.03.2020 11:52
İnegöl'de evden çıkamayan yaşlıların ihtiyaçlarını Vefa Sosyal Destek Grubu karşılıyor
İnegöl ilçesinde, 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak üzere oluşturulan "Vefa Sosyal Destek Grubu" çalışmalarını sürdürüyor.
Bursa Valiliğinin koordinesiyle koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak üzere oluşturulan "Vefa Sosyal Destek Grubu" İnegöl ilçesinde faaliyetlerine devam ediyor.
Sokağa çıkmayan 65 yaş üstü vatandaşlara, İnegöl Kaymakamlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı, İnegöl Belediyesi ve Kızılay ekipleri yardımcı oluyor.
Ekipler, vatandaşların gıda, ilaç, banka ve resmi işlemler gibi ihtiyaçlarını karşılamak için seferber oldu.

İnegöl Kaymakamı Şükrü Görücü, gazetecilere yaptığı açıklamada, tüm kurumların koronavirüse karşı iş birliği içinde çalıştığını söyledi.

Vefa Sosyal Destek Grubu olarak 65 yaş üzeri vatandaşların çağrı merkezini aramalarının ardından harekete geçtiklerini aktaran Görücü, gıda, ilaç, ambulansla hastaneye sevk gibi konularda onlara yardımcı olmaya çalıştıklarını ifade etti.
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Kaynak: AA

Etiketler: İnegöl, Bursa, Güncel

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Haberler ›› Güncel ››İnegöl'de evden çıkamayan yaşlıların ihtiyaçlarını Vefa Sosyal Destek Grubu karşılıyor - Haberler

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