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İnegöl'de firari hükümlü yakalandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde hakkında bazı suçlardan kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü yakalandı.

17.03.2020 14:52 | Son Güncelleme: 17.03.2020 14:52
İnegöl'de firari hükümlü yakalandı
Bursa 'nın İnegöl ilçesinde hakkında bazı suçlardan kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü yakalandı.
İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, silahlı yağma, ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, silahla tehdit, basit yaralama gibi 11 suçtan aranan A.K.A'nın, kırsal Sulhiye Mahallesi'nde bir evde saklandığı bilgisine ulaştı.
Hakkında kesinleşmiş 3 yıl 2 ay hapis cezası da bulunan A.K.A, jandarma ekiplerini görünce kaçtı.
Kovalamaca sonucu mahalle kırsalında yakalanan hükümlü, İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA

Etiketler : Jandarma, İnegöl, Bursa, Güncel

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