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İnegöl’de fırsatçılar cezalandırılacak

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ, koronavirüs (Covid-19) nedeniyle yaşanan haksız fiyat artışlarına tepki göstererek durumu fırsata çevirenlerin cezalandırılması için çalışma başlattıklarını ifade etti.

15.03.2020 14:32 | Son Güncelleme: 15.03.2020 14:32
İnegöl’de fırsatçılar cezalandırılacak
İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ, koronavirüs (Covid-19) nedeniyle yaşanan haksız fiyat artışlarına tepki göstererek durumu fırsata çevirenlerin cezalandırılması için çalışma başlattıklarını ifade etti.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?

Kaynak: Dunya.com

Etiketler : Yavuz Uğurdağ, İnegöl, Ekonomi

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