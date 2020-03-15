İnegöl’de fırsatçılar cezalandırılacak
İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ, koronavirüs (Covid-19) nedeniyle yaşanan haksız fiyat artışlarına tepki göstererek durumu fırsata çevirenlerin cezalandırılması için çalışma başlattıklarını ifade etti.
15.03.2020 14:32 | Son Güncelleme: 15.03.2020 14:32
İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ, koronavirüs (Covid-19) nedeniyle yaşanan haksız fiyat artışlarına tepki göstererek durumu fırsata çevirenlerin cezalandırılması için çalışma başlattıklarını ifade etti.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: Dunya.com
Etiketler : Yavuz Uğurdağ, İnegöl, Ekonomi
Manşet
Haberler
Ekonomi
Engelli ablasına tecavüz eden kişiyi öldüren sanığın cezası belli oldu
Ekonomi
İtalyalı bir sağlık yetkilisinden korkutan tespit: Hastaların tipi değişiyor, vakaların yaş ortalaması 40-45 arasında
Ekonomi
Düzce'de bir baba, koronavirüs şüphesi nedeniyle başka hastaneye sevk edilen kızını kaçırdı
Ekonomi
Makarna üreticilerinden rahatlatan açıklama: Her evi makarnaya boğarız
Ekonomi
Erzurumlu küçük Miray'ın koronavirüs önlemi izleyenleri gülümsetti
Ekonomi
ABD Eski Başkanı Barack Obama'nın Twitter'da cinsel içerikli film yıldızını takip ettiği ortaya çıktı
Ekonomi
İran Sağlık Bakanlığı, koronavirüs nedeniyle ölen kişilerin yaş ortalamasını paylaştı