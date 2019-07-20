İnegöl'de Grup Seksendört rüzgarı

32. Uluslararası Kültür Sanat Festivali kapsamında düzenlenen halk konserinde, Grup Seksendört İnegöllülerle buluştu.

İnegöl Belediyesi'nin bu yıl 32'ncisini düzenlediği Uluslararası Kültür Sanat Festivalinde halk danslarından oluşan ilk bölümün tamamlanmasının ardından, festival coşkusu konserlerle sürüyor. Festival kapsamında Cuma akşamı Grup Seksendört İnegöllülerle buluştu. Grup Seksendört, gençlerin büyük ilgisiyle karşılaştı.

Nikah dairesi önünde gerçekleştirilen konserde, Grup Seksendört hayranları erken saatlerde alana gelerek ön kısımlardan yer tuttu. Saatler 21.00'ı gösterdiğinde ise Grup Seksendört sahneye çıktı. Alkışlar eşliğinde binlerce vatandaşın doldurduğu alanda ışık şovlarıyla sahneye gelen Grup Seksendört, en güzel şarkılarını İnegöllüler için seslendirdi. 23.00'a kadar devam eden konserde coşku adeta tavan yaparken, Grup Seksendört bu coşkulu ilgi karşısında sahne performansıyla alkış aldı.

EN BÜYÜK AMACIMIZ BİRLİK BERABERLİK

Konser sırasında Belediye Başkanı Alper Taban da alana ziyarette bulundu. Bu sırada sahneye davet edilen Başkan Taban, kısa bir selamlama konuşması yaptı. Alanı dolduran kalabalığa hitaben konuşan Taban, "Festivalimizin en büyük amacı birlik ve beraberlik. Allah birlik ve beraberliğimizi bozmasın. İnegöl çok güzel, çok özel bir şehir. Ama sizlerle beraber güzel bir şehir. Ben hepinize katkı ve desteklerinizden dolayı sonsuz teşekkürler ediyorum. İyi ki varsınız. İnşallah yarın akşam son konserimizle beraber festivalimiz sona ermiş olacak. Biliyorsunuz hemşeri derneklerimiz, ilçe halkımız, gençlerimiz, hanımefendiler, beyefendiler herkes bizlere katkı ve destek sundu, bu güzelliklerin yaşanmasında imkan tanıdılar. Gerçekten şehrimle ne kadar gurur duysam azdır. Cenabı Allah bana Belediye Başkanlığını nasip etti. İnşallah 5 yılın sonunda da sizlere en iyi hizmetleri sunmayı nasip etsin, bizleri mahcup etmesin" dedi.

Konuşmanın ardından gruba İnegöl'ü simgeleyen çini takdim eden Belediye Başkanı Alper Taban, daha sonra konser alanından ayrıldı. Coşku ise 23.00'a kadar devam etti.