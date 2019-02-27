27 Şubat 2019, 15:44
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İnegöl'de Halk Otobüsü ile Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı

İnegöl

Bursa'nın İnegöl ilçesinde halk otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu iki kişi yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde halk otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu iki kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, rahatsızlanan hamile eşi Çiğdem Demirkol'u hastaneye götürmek için yola çıkan Eyüp Demirkol idaresindeki 34 LHM 28 plakalı otomobil, Karalar Mahallesi yolunda karşı yönden gelen ve sürücüsünün kimliği ile plakası öğrenilemeyen özel halk otobüsüyle çarpıştı.

Kazada yaralanan sürücü Eyüp Demirkol ve eşi Çiğdem Demirkol, sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Bursa, İnegöl, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Kaynak: AA