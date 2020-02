İnegöl'de hayvanlar sahipsiz değil

İnegöl Belediyesi, Hacı Sevim Yıldız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Metal-2 Bölümü öğrencileriyle iş birliği yaparak şehrin 10 farklı bölgesinde hayvanlar için beslenme odakları oluşturdu. Yaban hayatını desteklemek maksadıyla hayata geçirilen proje, aynı zamanda can dostlarımızın kışın zor şartlarda yiyecek bulmasını kolaylaştıracak.



İnegöl Belediyesi, yaban hayatını desteklemek ve sokak hayvanlarına kol kanat gerebilmek maksadıyla Hacı Sevim Yıldız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Metal-2 Bölümü öğrencileri iş birliğiyle beslenme odakları projesini geliştirdi. Öğrencilerin imal ettiği beslenme odakları, şehrin 10 farklı noktasına yerleştirildi. Buralara hayvanlar için yiyecek bırakılırken, Belediye Başkanı Alper Taban vatandaşlara da çağrıda bulunarak, "Can dostlarımıza sahip çıkalım" mesajı verdi.



Öğrenciler, hayvanseverler ve meclis üyeleriyle birlikte Yeniceköy Mahallesinde beslenme odağında inceleme yapan Başkanı Alper Taban, "Can dostlarımızın yiyecek bulabilmeleri adına 10 adet yer belirlendi. Alanyurt'ta 2 tane, Boğazköy'de, Hayriye'de, Kurşunlu'da, Tahtaköprü bölgesinde 2 adet, TOKİ bölgesinde ve şu anda içerisinde bulunduğumuz Yeniceköy Mahallesi'nde bu tür yiyecek noktaları oluşturduk. Tabii bunların sayısını arttırmamız gerekiyor. Doğada onların rahat ve kolayca erişebileceği ve içerisine de yemlerini koyduğumuzda hayvanlarımız buradan bu ihtiyaçlarını giderebilecekler. Vatandaşlarımızı da bu alanlara yiyecek bırakmaya, hayvanlara sahip çıkmaya davet ediyorum. Yardıma muhtaç bir hayvan gördüğünüzde bunları da 153 hatlarımıza bildirirseniz arkadaşlarımız gerekeni yaparlar. Dileyen vatandaşlarımız barınağımıza müracaat ederek oradan hayvan da sahiplenebilirler. Ben emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" ifadelerinde bulundu. - BURSA

Kaynak: İHA