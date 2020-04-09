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İnegöl'de hijyen tünelleri oluşturuldu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri iki adet hijyen tüneli oluşturuldu.

09.04.2020 16:32 | Son Güncelleme: 09.04.2020 16:32
İnegöl'de hijyen tünelleri oluşturuldu
Bursa 'nın İnegöl ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri iki adet hijyen tüneli oluşturuldu.
İnegöl Belediyesi ekiplerince kurulan tüneller ilk etapta Merpa Pazaryeri 'nde hizmet vermeye başladı.
Pazaryerine alışverişe gelen vatandaşlar giriş bölümlerine konuşlandırılan tünellerden geçerek alışverişlerini yapıyor.
Ayrıca vatandaşlara zabıta ekiplerince maske de dağıtılıyor.

Kaynak: AA

Etiketler: İnegöl Belediyesi, Pazaryeri, İnegöl, Bursa, Güncel
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