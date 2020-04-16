Haber, Son Dakika, Haberler
Anasayfa
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

İnegöl'de hırsız iş yerinde sadaka kutularını böyle çaldı

İnegöl'de hırsız iş yerinde sadaka kutularını böyle çaldı Korona bile onları durduramıyor Bursa'nın İnegöl İlçesinde bir iş yerine giren hırsız; masa üzerinde bulunan iki adet sadaka kutusunu çalarak kayıplara karıştı.

16.04.2020 11:55 | Son Güncelleme: 16.04.2020 11:58
İnegöl 'de hırsız iş yerinde sadaka kutularını böyle çaldı
Korona bile onları durduramıyor
BURSA - Bursa 'nın İnegöl İlçesinde bir iş yerine giren hırsız; masa üzerinde bulunan iki adet sadaka kutusunu çalarak kayıplara karıştı. O anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
Alınan bilgiye göre, olay Mahmudiye Mahallesi'nde meydana geldi. Henüz kimliği belirsiz bir şahıs işyerinin büro bölümüne çıktı. İçeride kimsenin olmadığını fark eden hırsız masada bulunan iki adet sadaka kutusunu yanında getirdiği poşete koyarak geldiği gibi gitti.
Rahat tavırlarıyla dikkat çeken hırsızın o anları ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Bir süre sonra iş yerine gelenler masadaki sadaka kutularının olmadığını görünce güvenlik kamera görüntülerini izledi. Kamera görüntülerinde bir şahsın kutuları alıp gittiğini görünce şok olan çalışanlar durumu polis ekiplerine haber verdi.
Polis ekipleri iş yerinde incelemede bulunurken, şimdi her yerde kameraya yansıyan şahsı arıyor. İnegöl’de hırsız iş yerinde sadaka kutularını böyle çaldı

Kaynak: İHA

Etiketler: İnegöl, Polis, Bursa, 3. Sayfa
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Yorumlar

3. Sayfa Manşet

Haberler

Koronavirüsten ölen Haydar Baş’ın tabutundaki siyah örtünün sırrı ortaya çıktı Haberler
Koronavirüsten ölen Haydar Baş'ın tabutundaki siyah örtünün sırrı ortaya çıktı
Koronaya yakalanan şarkıcıdan ’Hastalığı nasıl kaptın?’ sorusuna yanıt Haberler
Koronaya yakalanan şarkıcıdan "Hastalığı nasıl kaptın?" sorusuna yanıt
Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü Haberler
Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü
DSÖ, Türkiye’deki vaka sayısını Avrupa ülkeleriyle kıyasladı: Artış var Haberler
DSÖ, Türkiye'deki vaka sayısını Avrupa ülkeleriyle kıyasladı: Artış var
Çoban köpeğine pusu kuran kurtların hesaba katmadıkları bir şey oldu Haberler
Çoban köpeğine pusu kuran kurtların hesaba katmadıkları bir şey oldu
Koronavirüsten ölen şahsın, geçen yıl yaptığı paylaşım şoke etti Haberler
Koronavirüsten ölen şahsın, geçen yıl yaptığı paylaşım şoke etti
Karedeki 16 kişi, Esed’e gönderilen 2 koli koronavirüs yardımı başında poz verdi Haberler
Karedeki 16 kişi, Esed'e gönderilen 2 koli koronavirüs yardımı başında poz verdi
Nöbetten çıkan doktora sapık şoku: Apartmanda cinsel saldırıya uğradı Haberler
Nöbetten çıkan doktora sapık şoku: Apartmanda cinsel saldırıya uğradı
Haberler ›› 3. Sayfa ››İnegöl'de hırsız iş yerinde sadaka kutularını böyle çaldı - Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

13:50: İtalya'da koronavirüs salgınında 111 rahip hayatını kaybetti - Haberler 13:49: Vatandaşların ardından sağlık çalışanları için de psiko-sosyal destek birimi kuruldu - Haberler 13:48: Sokağa çıkma yasağı öncesinde vatandaşlar semt pazarına akın etti, sosyal mesafe kuralı yok sayıldı - Haberler 13:44: Korona virüse aldırmadan bir arada kumar oynayan şahıslar yakayı ele verdi - Haberler 13:38: Sındırgı'da trafik kazası 3 yaralı - Haberler 13:29: Kadın doktoru takip edip apartmanda cinsel saldırıda bulunan sapık, 8 yıl hapse çarptırıldı - Haberler 13:07: İnfaz yasasıyla 3 kişinin ölümüne neden olan senarist Emrah Serbes'in tahliye olması gündemde 13:00: Son dakika: DSÖ, Türkiye'deki vaka sayısını bazı Avrupa ülkeleriyle kıyasladı: Azalma yok, artış var 09:58: Koronavirüse yakalanan şarkıcı Levent Dörter, virüsü nasıl kaptığını anlattı 09:49: Son dakika: Araç sahipleri dikkat! Motorine 21 kuruş indirim geliyor 09:06: Son dakika: MEB, koronavirüs önlemleri kapsamında çalışmalarını yürüttüğü ilk solunum cihazını üretti