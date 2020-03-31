İnegöl'de hizmet seferberliği devam ediyor

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüse karşı etkin bir mücadele sergileyen İnegöl Belediyesi, bir yandan da Çözüm Merkezi aracılığıyla özellikle 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçlarını gidermek adına mesai harcıyor. Tüm bunların yanı sıra hizmette de ara verilmiyor.

DEVAM EDEN ÇALIŞMALAR

İnegöl Belediyesi Fen İşleri ekipleri, şehrin dört bir yanında yapım çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda kırsal Karakadı Mahallesinde mezarlık taş duvarı nakli gerçekleştirildi. Öte yandan, yine kırsal Ortaköy Mahallesinde de ilaçlama ve su dolum yeri düzenlemesi yapılarak burada alt temel malzeme serimi gerçekleştirildi. Ekipler bu çalışmalarla birlikte Esentepe Mahallesi Karanfil Caddesi üzerinde tretuvar çalışmasını sürdürürken, Cuma Mahallesi İshakpaşa Sokakta da bozulan parke taşlarının tamiratı gerçekleştirildi. Öte yandan, şehrin muhtelif noktalarında bölgesel reklam panosu için temel yapımı çalışmaları da sürdürüldü.

Kaynak: Bültenler