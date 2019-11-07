Haberler » Güncel » İnegöl'de 'huzur uygulaması': 2 tutuklama

İnegöl'de 'huzur uygulaması': 2 tutuklama

BURSA'da'nın İnegöl ilçesinde, polis tarafından yapılan 'huzur uygulaması'nda üzerlerinde uyuşturucu madde ele geçirilen 2 kişi tutuklandı.

07.11.2019 01:27 | Son Güncelleme: 07.11.2019 01:27 İnegöl'de 'huzur uygulaması': 2 tutuklama

BURSA'da'nın İnegöl ilçesinde, polis tarafından yapılan 'huzur uygulaması'nda üzerlerinde uyuşturucu madde ele geçirilen 2 kişi tutuklandı.

İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçe genelinde gerçekleştirdiği huzur uygulamasında şüphelendiği araç ve kişileri durdurarak arama yaptı. Çok sayıda kişinin Bilgi Taraması (GBT) sorgulamasının yapıldığı uygulamada tabanca, tüfek ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi,  15 kişiye işlem yapıldı.Uygulamada gözaltına alınan şüphelilerden Yalçın U. ve Barış D., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklandı.



İnegöl, Polis, Huzur, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
11:40   Kilis'te yabancı uyruklu 2 DEAŞ üyesi tutuklandı
11:40   Şarkışla'da öğrencilerden hastalara ziyaret
11:40   Erdoğan, Macaristan'a hareketinden önce basın toplantısı düzenledi
11:40   Vali Doruk, Ahi Sanayici ve İşadamları Derneği Başkanı Çam'ı kabul etti
11:39   Baraj havzasında doğal ıspanak yetiştiriyorlar
11:21   Adana'da 6 evden 100 bin liralık altın çalan 3 kız, defileye gider gibi hırsızlığa gitti
11:14   Altın resmen eridi! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
11:06   Son dakika: Bakan Albayrak'tan dar gelirliye müjde: Kiradan daha ucuz maliyetle ev sahibi olunacak
10:55   Hırsızlık zanlısı kadından, gazetecilere tepki: Benim bu videom Maraş'ı sallar düdük
10:59   Emekliye ikinci tazminat hakkı!
7.11.2019 11:40:44