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İnegöl'de iki ayrı kaza: 1'i ağır 4 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen iki ayrı kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

11.04.2020 01:03 | Son Güncelleme: 11.04.2020 01:03
İnegöl'de iki ayrı kaza: 1'i ağır 4 yaralı
Bursa 'nın İnegöl ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen iki ayrı kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Sokağa çıkma yasağın ardından market ve fırınlara gitmek için evlerinden çıkan vatandaşlar kazalara karıştı. İlk kaza Ahmet Türkel çevre yolunda meydana geldi. Ferhat N. idaresindeki 16 ABL 481 plaklı araç kontrolden çıktı. Savrulan araç kaldırımı aşıp taklalar atarak tarlaya uçtu. Kazada sürücü ile yanında bulunan Aziz K. yaralandı. Diğer kaza ise İnegöl Alanyurt yolunda meydana geldi. Alanyurt istikametine doğru seyir halinde olan Esad M. idaresindeki elektrikli bisiklet sürücüne arkasında gelen 16 PT 177 plakalı araç çarptı. Kazada sürücü ile arkasında bulunan Mustafa E. yaralandı. Her iki kazada yaralanan 4 kişi sağlık görevlilerin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların tedavisi ise sürüyor. - BURSA

Kaynak: İHA

Etiketler: İnegöl, Bursa, 3. Sayfa
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