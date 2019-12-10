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İnegöl'de iki gündür sis etkili oluyor

Bursa İnegöl'de iki gündür etkili olan yoğun sis nedeniyle birçok yaralamalı ve maddi hasarlı kazalar yaşandı.

10.12.2019 09:49 | Son Güncelleme: 10.12.2019 09:54İnegöl'de iki gündür sis etkili oluyor
'de iki gündür etkili olan yoğun sis nedeniyle birçok yaralamalı ve maddi hasarlı kazalar yaşandı. İlçedeki sis her dakika artarak devam ediyor.

İnegöl'de dün başlayan sis ile birlikte fabrika bacalarından ve evlerden çıkan katı atık dumanıyla vatandaşlar nefes almakta zorluk yaşadı. Yoğun sis, her dakika artarak devam ederken, sis nedeniyle ilçe genelinde birçok yaralamalı ve maddi hasarlı kaza meydana geldi. Şehir merkezi başta olmak üzere birçok yerde görüş mesafesi düşerken, adeta göz gözü görmeyecek seviyeye geldi. Bursa-Ankara yolunda etkili olan sis, sürücülere de zor anlar yaşatırken, trafik ekipleri özellikle sisli havalarda sürücülerin yavaş ve kontrollü bir şekilde seyir etmeleri konusunda uyarılarda bulunmaya devam ediyor. - BURSA

İnegöl, Bursa, Güncel

Kaynak: İHA

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