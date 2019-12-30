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İnegöl'de ilkokula "Z kütüphane" kuruldu

Milli Eğitim Bakanlığınca yürütülen çalışmalar kapsamında, İnegöl ilçesindeki TOKİ Mehmet Akif Ersoy İlkokulu bünyesinde de Z kütüphane kuruldu.

30.12.2019 11:46 | Son Güncelleme: 30.12.2019 12:21 İnegöl'de ilkokula
Milli Eğitim Bakanlığınca yürütülen çalışmalar kapsamında, ilçesindeki TOKİ Mehmet Akif Ersoy İlkokulu bünyesinde de Z kütüphane kuruldu.
Akhisar Mahallesi'ndeki okulun müdürü Fikret Kılıç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 5 ay önce yaptıkları başvurunun olumlu yanıt gelmesinin ardından 70 metrekarelik alanı 20 günde Z kütüphaneye dönüştürdüklerini söyledi.
Kütüphanenin ilçeye ve okula hayırlı olmasını dileyen Kılıç, "İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz tarafından açılışı daha sonra yapılacak. Bu projeye destek olan başta Milli Eğitim Bakanlığımıza, İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum." dedi.
Z kütüphanenin normal kütüphanelerden farklarına değinen Kılıç, şöyle konuştu:
"Bu kütüphanenin diğerlerinden farkı; internet ortamına bağlı olması, bilgisayarların bulunması, aynı zamanda e-kitap da okunabilmesi, sadece kitap değil satranç ve benzeri oyunların oynanabileceği masalar, eğlence yerleri, akıllı tahtanın bulunması gibi çok özelliği var. Hem kitap okuma hem araştırma hem de dinlenme yeri olarak kuruldu."

İnegöl, Güncel

Kaynak: AA

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