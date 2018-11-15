İnegöl'de İş Yerinden Hırsızlık

15 Kasım 2018 Perşembe 16:44



15 Kasım 2018 Perşembe 16:44

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki 2 iş yerinden hırsızlık yaptığı öne sürülen 2 kişi aranıyor.Alınan bilgiye göre, Kurşunlu Mahallesi'nde bulunan Metin S'ye ait iş yerine gelen 2 şüpheli, kapıyı levye ile zorlayıp içeriye girdikten sonra kasada bulunan 5 bin lirayı çaldı.İş yerindeki bazı elektronik eşyaları da çalan hırsızlar, aynı mahalledeki başka bir iş yerinden de kamera ve para çaldı.İş yerlerinde inceleme yapan polisler, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.