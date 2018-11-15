İnegöl'de İş Yerinden Hırsızlık

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki 2 iş yerinden hırsızlık yaptığı öne sürülen 2 kişi aranıyor.
Alınan bilgiye göre, Kurşunlu Mahallesi'nde bulunan Metin S'ye ait iş yerine gelen 2 şüpheli, kapıyı levye ile zorlayıp içeriye girdikten sonra kasada bulunan 5 bin lirayı çaldı.
İş yerindeki bazı elektronik eşyaları da çalan hırsızlar, aynı mahalledeki başka bir iş yerinden de kamera ve para çaldı.
İş yerlerinde inceleme yapan polisler, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Bursa,İnegöl
15 Kasım 2018 Perşembe 16:44