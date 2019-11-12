Haberler » Güncel » İnegöl'de kaçak yapılara göz açtırılmıyor - Haber

İnegöl'de kaçak yapılara göz açtırılmıyor

İnegöl Belediyesi, kaçak yapılarla mücadele konusunda gösterdiği kararlı duruştan taviz vermiyor.

12.11.2019 16:03 | Son Güncelleme: 12.11.2019 16:08İnegöl'de kaçak yapılara göz açtırılmıyor
İnegöl Belediyesi, kaçak yapılarla mücadele konusunda gösterdiği kararlı duruştan taviz vermiyor. Bu kapsamda ve Karagölet Mahallelerinde yıkım çalışmaları gerçekleştirildi.

Daha sağlıklı, estetik ve modern bir şehir oluşturmak adına çalışmalarını sürdüren İnegöl Belediyesi, kaçak yapıyla mücadelede taviz vermiyor. Bu kapsamda kanun dışı tüm yapılarla ilgili incele eleyip sık dokuyan ve denetimleri sıklaştıran İnegöl Belediyesi, uygunsuz yapılarla ilgili yıkım çalışmalarını da sürdürüyor.

Belediye Başkanı Alper Taban, yaptığı açıklamada vatandaşlarla kaçak yapılarla ilgili konularda karşı karşıya gelmek istemediğini ifade ederek, "Buna müsaade etmeyeceğiz. Kaçak yapı, hangi yönden ele alırsanız alın hiçbir legaritesi olmayan bir konudur. Savunulacak, tartışılacak bir konu değildir" dedi.

Kaçak yapılara ilişkin denetimler de sıklaştırıldı. Bunun sonucunda gerekli yasal işlemleri tamamlanan yapılarla ilgili yıkımlar başladı.

Taş duvar yıkıldı

Akıncılar Mahallesinde yapılan denetimlerde, ruhsatsız olarak yapıldığı tespit edilen 88 m2'lik taş bahçe duvarıyla ilgili arsa sahibine konunun iletilmesinin ve gerekli tebliğlerin yapılmasının ardından, İnegöl Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince duvarın yıkımı gerçekleştirildi.

Kırsal Karagölet Mahallesinde de bulunan kaçak yapının yıkılması için yapı sahibine süre verildi. Verilen süre içerisinde yer sahibi tarafından yıkılmadığı tespit edilen yapı, Fen İşleri Müdürlüğü iş makineleri ve ekiplerince Belediye kolluk kuvveti olan Zabıta ekipleri ve Jandarma nezaretinde 11 Kasım 2019 Pazartesi günü yapılan çalışmayla yıkıldı. Ayrıca yıkım maliyetinin de yapı sahibinden tahsil edileceği açıklandı. - BURSA

Fen İşleri Müdürlüğü, İnegöl Belediyesi, Akıncılar, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
17:48 "Haydi Mardin Organ Bağışına" konferansı
17:47 İsrail'in güneyinde gergin bekleyiş sürüyor (1)
17:45 Polis, çocuk tacizcisini yakalamak için seferber oldu
17:45 Beyoğlu'nda silahlı saldırıya uğrayan  kahvehaneci hayatını kaybetti
17:44 BEYOĞLU'NDA SİLAHLI SALDIRIYA UĞRAYAN  KAHVEHANECİ HAYATINI KAYBETTİ
17:12 İstanbul'a korkutan hava kirliliği uyarısı: Eyüpsultan, Ataşehir ve Kartal'da yaşayanlar dikkat
17:05 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan su zammı açıklaması: Koşullara göre hareket etmek zorundayız
17:02 Alçak İrtifa Hava Savunma Silah Sistemi KORKUT'un üretimine tam gaz devam ediliyor
17:00 Eski İngiliz istihbarat subayının sır ölümüyle ilgili adli tıp uzmanından açıklama: Cinayet gibi gözüküyor
16:42 Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu: İttifaklar değişebilir, yenileri kurulabilir
14:12 Son dakika: Tuzla'da bir fabrikada yangın çıktı! Çevredeki okullar boşaltıldı
10:03 Son dakika: Cari denge Eylül'de 2,48 milyar dolar fazla verdi
14:36 Son dakika: Türkiye genelinde birçok üniversitede internet kesildi
13:31 Engin Fırat: "Fransa'ya karşı son dakikaya kadar savaşmalıyız"
12.11.2019 17:48:24