İnegöl
'de kamyonet refüje çıktı: 1 yaralı
BURSA - Bursa
'nın İnegöl ilçesinde orta refüje çıkan kamyonetin sürücüsü ölümden döndü. Kaza Bursa- Ankara
yolunda meydana geldi. İnegöl'den Bursa'ya doğru seyir halinde olan Ahmet U. idaresindeki 16 VP 482 plakalı kamyonet direksiyon hakimiyetini kaybedince araç kontrolden çıktı. Savrulan kamyonet, orta refüje çıkıp koruma tellerini yırttı. Sürücü hafif şekilde yaralandı. Yaralı sürücüye 112 ekipleri tarafından ambulans içerisinde ayakta müdahale edildi. Hastaneye gitmeyi istemeyince sağlık görevlileri kaza mahallinden ayrıldı. Tek şeride düşen yol kamyonetin kaldırılmasıyla tekrar normale döndü.
Bursa,İnegöl
19 Kasım 2018 Pazartesi 18:01