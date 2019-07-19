İnegöl
'de kamyonetle otomobil çarpıştı: 3 yaralı
BURSA'nın İnegöl İlçesinde otomobil ile kamyonet çarpıştı 3 kişi yaralandı.
Kaza, İnegöl Alanyurt yolu üzerinde meydan geldi. İnegöl'den Alanyurt'a seyir halinde olan sürücü Muhammed Rael Joukha(40) yönetimindeki 16 MA 2882 plakalı kamyonet, Yeni Mahalle 3. Sokaktan yola çıkan sürücü Hüseyin Yiğit(65) yönetimindeki 16 KKM 17 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kaza sonucunda otomobil sürücüsü ile otomobilde bulunan eşi Münevver Yiğit(60) ile kızı Aybüke Yiğit(22) yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Çevredeki vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarılan yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındılar.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.