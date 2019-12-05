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İnegöl'de karnabahar hasadı başladı

Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı kırsal Çeltikçi Mahallesi'nde karnabahar hasadı başladı.

05.12.2019 16:14 | Son Güncelleme: 05.12.2019 16:30İnegöl'de karnabahar hasadı başladı
'nın ilçesine bağlı kırsal Mahallesi'nde karnabahar hasadı başladı.
Üreticilerden Ertuğrul İrtegün, gazetecilere yaptığı açıklamada, karnabaharın emeği 150 gün süren bir ürün olduğunu söyledi.
İşin en zor tarafının karda, yağmurda, soğukta hasat yapmak olduğunu belirten İrtegün, "Bunun maliyeti 1,5-2 lira, pazara gidene kadar 3 lira. Bir tarlaya 3 adam götürüp hasat yapıp para kazanacağım dersek, kalan para ile ancak yevmiye çıkarırız." dedi.
Sabahları hava sıcaklığı 2-3 dereceyken çalışmaya başladıklarını ve akşama kadar tarlada kaldıklarını ifade eden İrtegün, "Ne kurtarabilirsek bizim karımızdır diyoruz." ifadelerini kullandı.

Çeltikçi, İnegöl, Bursa, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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