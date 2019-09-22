Haberler » 3. Sayfa » Haber

İnegöl'de kayıp alarmı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir rehabilitasyon merkezinde kalan 90 yaşındaki zihinsel engelli şahıs kayboldu.

22.09.2019 22:47İnegöl'de kayıp alarmı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir rehabilitasyon merkezinde kalan 90 yaşındaki zihinsel engelli şahıs kayboldu. Kayıp adam için ekipler seferber oldu.

Alınan bilgilere göre, İnegöl ilçesine bağlı Akhisar Mahallesinde bulunan özel bir rehabilitasyon merkezinde kalan Ruşen Rodoplu'nun (90) olmadığı gören rehabilitasyon çalışanları çevrede arama yaptı. Yapılan aramada şahsa ulaşılmayınca durum jandarma ve polis ekiplerine haber verdi. Gelen ekipler durumu AFAD ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen AFAD, İnegöl İHH arama kurtarma ekipleri çevrede arama çalışmalarına başladı. Onlar kişi çevrede arama çalışmalarını sürdürüyor. Ancak yapılan aramada şahsın izine rastlanmadı. - BURSA

İnegöl, Bursa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
23:27 Bursa'da bir kişi silahla ayağından vuruldu
23:26 İnegöl'de silahlı kavga: 1 kişi yaralandı
23:11 Samsun'da kardeşlerin çöp kavgası cinayetle bitti
22:50 Kontrolden çıkan araç şarampole uçtu: 2 yaralı
22:47 İnegöl'de kayıp alarmı
22:40 Hamsu köprüsünde zincirleme trafik kazası: 1 yaralı
22:38 Kıvanç Tatlıtuğ ile fotoğraf çektiren kadın hakim hakkında inceleme başlatıldı