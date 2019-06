İnegöl'de kazada hayatını kaybeden 2 kişi toprağa verildi

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, dün, aydınlatma direğine çarparak ikiye ayrılan otomobilde hayatını kaybeden İsmail Aydın ile Mesut Kocaçepel, toprağa verildi. Otomobilde bulunan not kağıdıyla ortaya çıkan intihar şüphesini aydınlatmak için polis ekiplerince soruşturma başlatıldı.Olay, dün öğle saatlerinde Bursa- Ankara yolu Hikmet Şahin Köprülü Kavşağı üzerinde meydana geldi. Bursa yönünden İnegöl'e giden Mesut Kocaçepel (36) yönetimindeki 16 Y 6746 plakalı otomobil, iddiaya göre aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarptı. Otomobil iki parçaya bölünürken, sürücü Kocaçepel ile yanındaki İsmail Aydın (55) hayatını kaybetti. Kazanın ardından Kocaçepel ile Aydın'ın cansız bedenleri morga kaldırıldı.Kazada hayatını kaybeden iki kişinin cenazeleri bugün morgdan alındı. Kocaçepel'in cenazesi,Deydinler Mahallesi'ne, İsmail Aydın'ın cenazesi ise Suyolu Mahallesi'ne götürüldü. İki kişinin cenazesi ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra toprağa verildi. Her iki cenazede de göz yaşları sel olurken, yakınlarının ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü.KAZADA İNTİHAR ŞÜPHESİ ARAŞTIRILIYORSürücü Mesut Kocaçepel ile İsmail Aydın'ın hayatını kaybettiği kazanın ardından ikiye bölünen otomobilde intihar şüphesini ortaya çıkartan not kağıtı bulunmuştu. İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 'Ben ve Güven' başlıklı not kağıdını ve kazayı incelemeye alırken, kazadaki intihar şüphesini aydınlatmak için soruşturma başlattı.

- Bursa